سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

هل يمكن أن تتنبأ بإصابتك بأزمة قلبية قبل حدوثها بفترة.. اعرف الإجابة

السبت، 08 يونيو 2019 04:30 ص
هل يمكن أن تتنبأ بإصابتك بأزمة قلبية قبل حدوثها بفترة.. اعرف الإجابة قلب ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإصابة بنوبة قلبية ينتج عنها موت خلايا القلب وتصل البروتينات الموجودة فيها إلى داخل الدم وتساعد هذه الظاهرة في تشخيص حصول نوبة قلبية، والبروتينان اللذان يتم فحص مستواهما في الدم هما الـCPK والتروبونين وهو من أهم إنزيمات القلب من عائلة البروتينات الموجودة في ألياف العضلات الهيكلية وعضلة القلب، وتتسبب في تقلص هذه العضلات.

ويقيس فحص تروبونين القلب مستوى البروتين المحدد في الدم للمساعدة في الكشف عن إصابة القلب، حسبما ذكر موقع"webmed".

"التربونين القلبى" أفضل المؤشرات الحيوية لتحديد ما إذا كان هناك تلف فى القلب أم لا؟، حيث ثبت أن ما يصل إلى 80٪ من المرضى الذين أصيبوا بأزمات قلبية، يظهر مستوى مرتفع من تروبونين القلب فى الدم، قبل إصابتهم بالأزمة فى غضون من 2 إلى 3 ساعات قبل زيارته غرفة الطوارئ.

ولكن بالرغم من أن التروبونين التى يتم تحريرها عند تلف خلايا القلب، هى العلامة الأكثر حساسية ومحددة للإصابات الخطيرة فى القلب، هل يمكن أن يعد أيضا مؤشرا مبكرا لمثل هذه الإصابة؟
 

كان هناك أمل فى وجود ابتكار مجموعة من الفحوصات الجديدة التى تهدف إلى قياس التروبونين، ومجموعة أخرى من المنبهات، اعتمدت على أنه إذا لم يتمكنوا من قياس كميات ضئيلة من التروبونين فى الأشخاص الأصحاء، يمكن الكشف عن التغييرات فى مستواه مع مرور الوقت، والتحذير من فشل القلب فى وقت مبكر، فعندما يكون هناك متسع من الوقت يمكن أن يتم العلاج.


القلب

نوبات القلب

مشاكل القلب

ازمات القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قلب "سارتر" يتوقف للأبد.. دار "جاليمار" تغلق مجلة أسسها جان بول منذ 74 سنة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:30 م

قلب الأم راح فين..الحكم على سيدة قامت بتعذيب أولادها 6 سنوات .

الإثنين، 27 مايو 2019 12:30 م

تخلصي من الجيوب المنتفخة أسفل العينين بمكونات من قلب مطبخك

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:17 م

يسجل الابن فيخرج الأب من الملاعب.. لاعب كرة يكسر قلب والده بهدف قاتل (فيديو)

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:20 ص

"حكاية شارع" .."الملك فهد" قلب العاصمة السعودية النابض

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 م

فيديو.. كسرة قلب وبكاء "هوجان" بعد زواج لطفى الحراق من نوجة

السبت، 18 مايو 2019 04:30 م

ندوة "أفريقيا فى قلب مصر" وإنشاد وفلكلور فى الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الخميس، 16 مايو 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة