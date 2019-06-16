اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان العربى للثانوية العامة بنسبة نجاح 96%

كتب محمود طه حسين

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفاً و560 طالب/ طالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفاً و 879 طالب طالبة، بنسبة 96.5% .

وأضاف عبد الحكم، أن 53 طالب/ طالبة، حصلوا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.28%، من إجمالى العينة، منهم 44 طالب/ طالبة بالمدارس الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و6 طلاب من طلاب المنازل.

وأشار إلى أن 4 آلاف و793 طالب/ طالبة من إجمالى العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة إلى 79.5 درجة وذلك بنسبة 25.39% من إجمالى العينة.

وأوضح أن 5 آلاف و703 طالب/ طالبة من إجمالى العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 64 درجة إلى 71.5 درجة وذلك بنسبة تبلغ 30.21% من إجمالى العينة.

وأعلن خالد عبد الحكم، حصول 4 آلاف و285 طالب/ طالبة، من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 56 درجة إلى 63.5 درجة وذلك بنسبة تبلغ 22.70% من إجمالى العينة.