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اضرار الافراط فى تناول الطماطم حدوث مشاكل فى الكلى

الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 ص
اضرار الافراط فى تناول الطماطم حدوث مشاكل فى الكلى
كتبت فاطمة ياسر

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الطماطم تعد من أنواع الفواكه الحمضية، لكن نقوم باستخدامها بكثرة أثناء إعداد الوجبات، أى تستخدم فى إعداد الطعام، فهى تتمتع بمذاق رائع، وحمضى يجعلها من الأطعمة المميزة لدى الكثيرون، وخلال التقرير التالى سنتعرف على الأضرار التى تلحق بالجسم فور تناول بكثرة، وذلك وفقا لموقع healthline.

 

اضرار الافراط فى تناول الطماطم

الطماطم تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، فهى غنية ببعض المعادن، والفيتامينات التى يحتاجها الجسم، لكن الإكثار من تناولها يتسبب فى الكثير من المشاكل على صحة الإنسان، ومن ضمن هذه المشاكل التالى:

-الإكثار من تناول الطماطم تتسبب فى ضعف الجهاز المناعى بالجسم، وهذا يتسبب فى أن يصبح جسم هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كالإصابة بالسرطان، والإصابة بالأمراض المناعية كالغدة الدرقية والأمراض الأخرى كالروماتيود والروماتزم.

- هل تعلم أن الإكثار فى تناول الطماطم يتسبب فى زيادة الإصابة باضطرابات ومشاكل فى الجهاز الهضمى، نعم هذا ما يتسبب به الإسراف فى تناول الطماطم، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بارتجاع المرىء.

- الإصابة بالعسر الهضمى يعد من أبرز ما يعانى منه الأشخاص الذين يسرفون فى تناول الطماطم، لذا عليهم عدم الإكثار من تناولها.

- زيادة فرص الإصابة باضطرابات فى القولون العصبى وزيادة فرص الإصابة بالغازات والانتفاخات فى البطن، والغثيان والرغبة الملحة بالقىء والإسهال أو الإمساك.

- نظرا لأن الطماطم تعد من الأطعمة الحمضية أى التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح فهذا الأمر يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بمشاكل فى الكلى، وزيادة الإصابة بالحصوات الكلوية.

- تتسبب الإكثار من تناول الطماطم لزيادة فرص الإصابة أو الشعور بالإجهاد وعدم القدرة على التركيز والإصابة بالصداع المستمر.

- هل تعلم أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الطماطم، نعم هذا الأمر حقيقى ويتسبب في ذلك ظهور الطفح الجلدى وألم فى الجسم وحكة مستمرة.


الطماطم

اضرار الاكثار من تناول الطماطم

اضرار الافراط في تناول الطماطم

الطماطم والامراض

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