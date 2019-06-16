اتفاقية بين منطقة جنوب فرنسا وميناء الإسكندرية لاعتباره اكبر الموانىء المصرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رونو موزليه ، رئيس منطقة جنوب فرنسا، ان زيارته لمدينة اسكندرية لتجديد عدد من الاتفاقيات وتوقيع اتفاقية بين منطقة جنوب فرنسا وميناء الإسكندرية لاعتباره اكبر الموانى وأهميته اللوجستية.

وأضاف خلال كلمته بحفل استقبال الذى نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، انه جاء مع وفد فرنسى فى مختلف المجالات ومتواجد معه رئيس متحف الحضارات بالبحر المتوسط لتنمية العلاقات الثقافية مع المركز الثقافى الفرنسى لتنمية مواهب الفنانين المصريين بالإضافة إلى تدريب مشترك ومنح ودراسات مع الشباب السكندرى مؤكدا أن محافظة الإسكندرية بلد ومتميزة وهذا لمكانة مصر العريقة المتميزة.

وفى نهاية كلمته أهدته طالبة مصرية لوحة فنية مرسوم عليها قلعة قايتباى السكندرية ونالت إعجابه نظرا لقصر مدته زيارته والتى ستمنعه من زيارتها وأكد أنها ستظل ذكرى مميزة عن محافظة الإسكندرية المميزة لديه .

يذكر أن القنصلية الفرنسية بالإسكندرية نظمت حفل استقبال حضر فيه الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين بمناسبة زيارة رئيس منطقة جنوب فرنسا لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.