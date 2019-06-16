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إيقاف أعمال بناء مخالف بالمعصرة وحملة لتجميل كورنيش النيل

الأحد، 16 يونيو 2019 02:16 م
إيقاف أعمال بناء مخالف بالمعصرة وحملة لتجميل كورنيش النيل جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك تشديدات للقضاء على البناء المخالف وازالة المخلفات فى المهد.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه فى هذا الإطار تم إيقاف أعمال بناء مخالف بحى المعصرة ومصادرة الخلاطة بأرض صلاح حامد بأرض جمعية السلام كما قام الحى بإيقاف أعمال بناء وردم 2 لبشة للبناء بدون ترخيص بأرض جمعية السلام.

كما نفذ حى المعصرة برئاسة اللواء أيمن جبريل، حملة نظافة ورفع كفاءة الشوارع، كما تم تجميل كورنيش النيل ودهان الأسوار وتجميل مدخل الاتوستراد.

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