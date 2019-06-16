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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأحد، 16 يونيو 2019 03:17 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، أمام قرية الكعابى الجديدة بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، فى اتجاه الفيوم، ونقلوا جميعا لمستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة عدد من المواطنين بطريق القاهرة/الفيوم الصحراوى، أمام قرية الكعابى الجديدة فى اتجاه الفيوم.

وإنتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم 42110 ميكروباص أجرة الفيوم، قيادة "محمد.ش" (55 سنة-سائق)، ومقيم بسنورس، وبرفقته كلا من"أحمد.ش.ح" (36 سنة-عامل)، و"علاء.ع.ع" (33 سنة-عامل)، و"ياسر.ك.م" (30 سنة-عامل)، و"إسلام.ش.ح" (27 سنة-عامل)،و"عفاف.ف.أ" (58 سنة-ربة منزل)، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

و تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتقرر خروجهم، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 13561 لسنة 2019م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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