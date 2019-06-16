إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارتين بمدخل مدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول 4 مصابين لمستشفى الخارجة العام فى حادث مروري.

وتبين تصادم سيارتين عند مدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من سيد عاطف خلف31 سنة بجرح بالذقن، محمد صبحى سيد 17 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، هويدا احمد عبد الله 50 سنه كدمات متفرقة بالجسم، دنيا عبد الله غريب 22 سنه كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.