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إصابة شخصين فى مشاجرة على أسبقية الرى بإحدى قرى الفرافرة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:57 م
إصابة شخصين فى مشاجرة على أسبقية الرى بإحدى قرى الفرافرة مشاجرة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أصيب مزارع مسن وشاب، منذ قليل، فى مشاجرة على أسبقية الرى على قطعة زراعية بقرية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد. 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطاراً من قسم شرطة النجدة بمركز الفرافرة، يفيد بنشوب مشاجرة بين 5 أشخاص بقرية تابعة للمركز. 
 
تبين نشوب مشاجرة بالأيدى بين 5 أشخاص من قرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، على خلافات بسبب أسبقية الرى واستخدام مياه الزراعة، أسفرت عن إصابة عبد الحى إبراهيم عبده 60 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و جرح بالرأس، محمد عبد الحى إبراهيم 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات بالرأس.
 
جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 
 

 


الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

الفرافرة

قريه ابو هريرة بالفرافره

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