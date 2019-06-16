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إصابات فى انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة جنوب العاصمة العراقية بغداد

الأحد، 16 يونيو 2019 03:34 ص
إصابات فى انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة جنوب العاصمة العراقية بغداد قوات الجيش العراقى
وكالات الأنباء

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أصيب عنصران من القوات الأمنية العراقية اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة جنوب العاصمة العراقية بغداد ،وقال مصدر فى شرطة بابل إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة كان يستقلها اثنان من القوات الأمنية فى منطقة البهبهان التابعة لناحية جرف الصخر شمال غربى الحلة مما أدى إلى إصابتهما بجروح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وفى سياق متصل أعلن مصدر أمنى فى الأنبار غربى العراق، أن القوات الأمنية دمرت 11 موقعًا لعناصر تنظيم داعش الإرهابى خلال الحملة الأمنية التى تشهدها المناطق الغربية.


وقال المصدر إن قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير مواقع لعناصر داعش خلال الحملة الأمنية التى انطلقت أمس الجمعة فى المناطق الصحراوية.


وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضًا من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد فضلاً عن إبطال مفعول العديد من الاجسام المفخخة.


ودمرت قوات الجيش مواقع لتنظيم داعش وعثرت على 90 عبوة وأحزمة ناسفة فى نينوى و ديالى شمالى العراق.


العراق

بغداد

الحلة

أخبار عربية

نينوى

ديالى

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