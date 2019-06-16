سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحباط تسلل 28 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأحد، 16 يونيو 2019 05:31 ص
إحباط تسلل 28 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم منفذ السلوم البرى - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 28 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 28 متهمًا والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


محافظة مطروح

السلوم

تسلل الحدود

ليبيا

احباط تسلل

اخبار الحوادث

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفر وعودة 1066 مصريا وليبيا و 131 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

السبت، 15 يونيو 2019 04:24 م

سفر وعودة 1442 مصريا وليبيا و226 شاحنة عبر منفذ السلوم خلالالـ24 ساعة الماضية

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:32 م

سفر وعودة 1302 مصرى وليبى و 230 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 06:47 م

سفر وعودة 1112 مصريا وليبيا و 184 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:11 م

سفر وعودة 1051 مصريا وليبيا و 278 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة