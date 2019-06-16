إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل 46 سنة مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين صديقى نجل المجنى عليها مقيمين بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطهما بعلاقة صداقة بنجل المجنى عليها وعلمهما بعدم تواجد والدته بالشقة سكنها، خططا لارتكاب الواقعة.

كما قاما باستدراج الأخير لأحد محال الألعاب الإلكترونية بمنطقة سكنهم، ومغافلته والاستيلاء على نسخة المفاتيح الخاصة بالشقة سكنه، وقام الأول بالانصراف من المحل بدعوى شراء بعض المستلزمات، وتوجه لمسكن المجنى عليها، والاستيلاء على المسروقات، وعاد مرة أخرى بينما إنتظر الثانى بصحبة نجل المجنى عليها لمنعه من مغادرة المحل.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.