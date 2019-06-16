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أمير الكويت يدعو الرئيس الروسى مجددا لزيارة بلاده

الأحد، 16 يونيو 2019 02:14 م
أمير الكويت يدعو الرئيس الروسى مجددا لزيارة بلاده أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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جدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، دعوته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الكويت.

 

جاء ذلك عقب تلقي أمير الكويت رسالة خطية من الرئيس الروسي ، سلمها سفير روسيا لدى الكويت نيكولاي ماكاروف إلى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح.

 

وأشاد بوتين - في رسالته - بالدور الذي قام به أمير الكويت في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والدور الشخصي الذي يقوم به في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والشعبين ؛ مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

من جانبه. أشاد أمير الكويت بالعلاقات التاريخية والوطيدة والراسخة التي تربط بلاده وروسيا والتي شهدت مزيدا من التطور خلال عهد بوتين . متطلعا في الوقت نفسه للارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات لآفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

 


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الشيخ صباح الاحمد

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