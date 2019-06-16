أمير الكويت ردا على رسالة الرئيس السيسى: العلاقات بيننا وطيدة وتاريخية

الكويت /أ ش أ/

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التى تجمع الكويت ومصر.

وقال الديوان الأميرى الكويتى - فى بيان صحفى اليوم الأحد - إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى اليوم، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب خلالها عن خالص تحياته وصادق تمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، كما عبر عن أطيب تمنياته للكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب للرئيس عبدالفتاح السيسى عن بالغ شكره وتقديره، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التى تجمع الكويت ومصر .

وأشار إلى أن أمير الكويت، أعرب عن تمنياته للرئيس السيسى بدوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرقى والتقدم، وللعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، المزيد من التطور والنماء.