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"أمن البحر الأحمر" يفحص 45 شقة مفروشة و8 فنادق شعبية فى الغردقة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:24 م
"أمن البحر الأحمر" يفحص 45 شقة مفروشة و8 فنادق شعبية فى الغردقة قوات أمن - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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فحص قسم حماية الآداب العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالغردقة، لتأكيد من الكشف عن قاطنيها والإبلاغ عن تاجيرها من عدمه

 

أسفرت جهود عملية الفحص، عن فحص 45 شقة مفروشة وتم ضبط حالة واحدة عدم إخطار عن تأجير شقق مفروشة، كما تم فحص 8 فنادق شعبية

 

كما قامت الحملة بفحص المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات، كما تم ضبط القضايا قضيتين مزولة نشاط سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، و3 قضايا مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وعدم حمل رخصة مدير.

 


فحص الشقق المفروشة

الغردقة

الفنادق الشعبية

مباحث الاداب

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