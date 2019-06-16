ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 16-6-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى، والذى بلغ 16.69 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.72 للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.02 جنيه للشراء، و 21.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى ، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.