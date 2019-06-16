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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-6-2019

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-6-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم، الأحد 16-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 766 مليون جنيه.

باندا

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقى شركتها التابعة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، والمملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة friesland campina international holding، لإجراء فحص النافى للجهالة، للاستحواذ على كامل أسهم اراب ديرى.ذ

 

وأضافت بايونيرز، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان-اراب ديرى- باندا، دعا إلى جلسة طارئة، ووافق على تمكين شركة friesland campina international holding، بإجراء فحص النافى للجهالة.

 

شركة friesland campina international holding، هى جزء من شركة Royal friesland campina group، وهى شركة ألبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا، وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا.

 

مدينة الإنتاج الإعلامى

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، على البدء فى مفاوضات شراء حصص شركة المقاولون العرب - شركة المصرية للاستثمار- شركة المقاولون العرب للاستثمارات، الشركة المصرية الدولية للمقاولات، فى الشركة العربية الفندقية فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى بإجمالى 55.3% من رأس مال الشركة العربية الفندقية مع مراعاة أحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد، على اعتماد ما تم من إجراءات لشراء وإيجار مقرات لاستغلالها فى تقديم الخدمات الإعلامية، وهى شراء الدور 13-17 بشارع النيل بالعجوزة بقيمة 102 مليون جنيه، إيجار دور فى عقار بشارع النيل بالعجوزة، إيجار شقة بجاردن سيتى، مع شراء التجهيزات اللوجستية والأجهزة والمعدات الهندسية بإجمالى 22.8 مليون جنيه.

 

السويدى إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إلكتريك، عن توقيعها عقد شراء مع شركة R.F. Energy S.A، التابعة لشركة F.G Europe S.A، للاستحواذ على حصة 100% من رأسمال 4 شركات باليونان، بقيمة 55 مليون يورو، 3 شركات من ضمن الشركات تمتلك مشروعات طاقة رياح وأخرى تمتلك مشروعاً لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه من المقرر تمويل بنسبة 75% من إجمالى الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلى اليونانى مع تمويل نسبة 25% المتبقية من حقوق الملكية، متوقعة إتمام الصفقة في أو قبل 28 يونيو الجاري، موضحة أن القدرة الإجمالية للأربع شركات تبلغ 63.6 ميجا وات.

يشار إلى أن شركة السويدى إليكتريك، حققت صافي ربح خلال الفترة بقيمة 955.51 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.431 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف الإيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 14.05%، لتصل إلى 9.413 مليار جنيه، مقابل 8.254 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 58.5 بالمائة، لتصل إلى 17.61 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 42.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

 

البورصة تربح 766 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.560 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 486.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف على 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.82%، والعرب على 12.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع 3.5 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 45.8 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى.


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