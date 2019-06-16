أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى جرى نشرها:
الاستاتيكا تمر بسلام.. الطلاب: الامتحان سهل وشكاوى من ضيق الوقت.. "التعليم" تواصل مطاردة الغشاشين وتضبط 5 حالات.. طالب بكفر الشيخ وراء تصوير الورقة المسربة.. والعينة العشوائية للإنجليزى تحسم مصير الأسئلة الصعبة
الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ38 طالبا فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة
ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق والمخزون الإستراتيجى مليون و200 ألف عبوة
القوى العاملة تبحث تفعيل تأهيل مراكز التدريب مع منظمة الهجرة الدولية بجنيف
حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة
عمليات الثانوية العامة: طلاب بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الاستاتيكا
ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 3 مليون و225 ألف طن حتى الآن
صور.. إزالة 3 أفدنة تعديات بزراعة شتلات أرز داخل منافع محطة مصرف بكفر الشيخ
النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة
انطلاق تشغيل مترو مصر الجديدة أمام الركاب.. نفذه تحالف فرنسى مصرى خلال 4 سنوات بتكلفة 6.2 مليار جنيه.. وبدء تطبيق زيادات تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو.. المشروع الجديد منفذ وفق المواصفات الأوروبية
توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف
رقابة مشددة على استيراد تقاوى الخضر والطماطم لتأكيد خلوها من الفيروسات
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