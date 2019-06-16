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أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد - سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى جرى نشرها:

الاستاتيكا تمر بسلام.. الطلاب: الامتحان سهل وشكاوى من ضيق الوقت.. "التعليم" تواصل مطاردة الغشاشين وتضبط 5 حالات.. طالب بكفر الشيخ وراء تصوير الورقة المسربة.. والعينة العشوائية للإنجليزى تحسم مصير الأسئلة الصعبة ‎

الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ38 طالبا فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة ‎

ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق والمخزون الإستراتيجى مليون و200 ألف عبوة ‎

القوى العاملة تبحث تفعيل تأهيل مراكز التدريب مع منظمة الهجرة الدولية بجنيف ‎

حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة ‎

عمليات الثانوية العامة: طلاب بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الاستاتيكا ‎

ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 3 مليون و225 ألف طن حتى الآن ‎

صور.. إزالة 3 أفدنة تعديات بزراعة شتلات أرز داخل منافع محطة مصرف بكفر الشيخ ‎

النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم ‎

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة ‎

انطلاق تشغيل مترو مصر الجديدة أمام الركاب.. نفذه تحالف فرنسى مصرى خلال 4 سنوات بتكلفة 6.2 مليار جنيه.. وبدء تطبيق زيادات تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو.. المشروع الجديد منفذ وفق المواصفات الأوروبية ‎

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف ‎

رقابة مشددة على استيراد تقاوى الخضر والطماطم لتأكيد خلوها من الفيروسات ‎



 


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