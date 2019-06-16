أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

إعداد - سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.





وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى جرى نشرها:





