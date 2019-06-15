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30.2 % نسبة استحواذ الأجانب من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 ص
30.2 % نسبة استحواذ الأجانب من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 80.5 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
  
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 30.2%، والعرب على 6.6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب، فسجلت صافى بيع قدره 1.7 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى شراء قدره 92.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 23.9% وسجل العرب 9.2%.
 

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