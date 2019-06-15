2.5 مليار دولار حجم التجارة بين موزمبيق والصين في 2018

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قالت الجمارك الصينية إن حجم التجارة بين موزمبيق والصين بلغ 2.515 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة تجاوزت نسبتها 35 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وارتفعت الصادرات من موزمبيق إلى الصين بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 651 مليون دولار، في حين زادت الواردات من الصين بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 1.86 مليار دولار، وبذلك تعد موزمبيق رابع أكبر شريك تجاري للصين في قائمة الدول الناطقة باللغة البرتغالية بعد البرازيل وأنجولا والبرتغال.

يذكر أن البرازيل تعد الشريك التجاري الرئيسي للصين، ضمن البلاد الناطقة بالبرتغالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 110.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 26 في المئة عن عام 2017، في حين ارتفع حجم تجارة أنجولا مع الصين إلى 27.755 مليار دولار العام الماضي، بزيادة بلغت 24 في المئة مقارنة بالعام 2017. كما تتمع الدولتان بفائض تجاري لا بأس به بفعل الطلب الصيني على الصادرات البترولية للدولتين.

يشار إلى أن حجم التجارة بين الصين والدول الثماني الناطقة باللغة البرتغالية (وهي: البرتغال والبرازيل وأنجولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزمبيق وساو تومي وبرينسيبي) بلغت 147.354 مليار دولار العام الماضي، بزيادة بلغت 25 بالمئة مقارنة بعام 2017.