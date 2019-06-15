100 مليون صحة تكشف: 3 أسباب وراء رائحة الفم الكريهة

أكدت حملة 100 مليون صحة أنه يجب الحرص على نظافة الأسنان منعا لظهور الروائح الكريهة من الفم، الناتجة عن الأمراض المتعلقة بمشاكل اللثة .

وأضافت حملة 100 مليون صحة، فى منشوراتها التوعوية للجمهور، أن رائحة الفم الكريهة ترجع أسبابها إلى عدم العناية بتنظيف الفم والأسنان، كذلك التهاب اللثة، بالإضافة إلى عدم العناية بالتركيبات الصناعية الثابتة والمتحركة أو أجهزة التقويم.

وتابعت الحملة أنه يجب مراجعة الطبيب بشكل مستدام والحرض على النظافة الشخصية بعد كل وجبة، والبعد عن تناول الحلويات بشكل متتالٍ وسريع .