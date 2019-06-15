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"وللمطلقات متاع بالمعروف".. الإفتاء توضح المقصود بنفقة المتعة فى القرآن

السبت، 15 يونيو 2019 12:02 م
"وللمطلقات متاع بالمعروف".. الإفتاء توضح المقصود بنفقة المتعة فى القرآن دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من المتابعين نصه :"ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم؟ هل هو المقابل المادى؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن المراد بمتعة المطلقة: هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، لعموم قوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ" "البقرة: 241"، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.


دار الافتاء

ما هى المتعه

متعه المطلقات

المتعه

مقدار المتعه

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