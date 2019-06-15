وزير خارجية الإمارات: الهجوم على 4 سفن نفط تم من خلال عملية تفجير تحت الماء

كتب محمد عبد العظيم

قال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى، إن التحقيقات التى جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة محددة فيما يتعلق بالهجوم على ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد، أن التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون بل هذه عملية منضبطة تقوم لها دولة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت فه قناة سكاى نيوز عربية.