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وزير "بريكست" السابق ينتقد قرار "جونسون" عدم المشاركة فى مناظرة الأحد

السبت، 15 يونيو 2019 07:34 م
وزير "بريكست" السابق ينتقد قرار "جونسون" عدم المشاركة فى مناظرة الأحد دومينيك راب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن دومينيك راب، المنافس على زعامة المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماى، انتقد منافسه بوريس جونسون، مدعيا أن الحزب لم يكن بحاجة إلى زعيم يكون جزءا من "النخبة المميزة".

أدلى وزير "بريكست" البريطانى السابق بهذه التصريحات فى الوقت الذى احتدم فيه السباق إلى "دوانينج ستريت"، قبل جولة أخرى من التصويت بين نواب حزب المحافظين بعد الجولة الأولى التى حصل فيها جونسون على أعلى الأصوات فى اقتراع سرى داخل مجلس العموم. وفاز جونسون، وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 من بين 313 نائبا محافظا فى أول جولة للتصويت بزيادة ثلاثة أمثال تقريبا عن أقرب منافسيه

كما يأتى تصريحه فى الوقت الذى يستعد فيه المرشحون - باستثناء جونسون - لأول مناظرة تلفزيونية غدًا على القناة الرابعة، حيث من المتوقع أن تقدم هيئة الإذاعة للمشاهدين منبرًا فارغًا يمثل جونسون

وسخر راب فى حديثه لصحيفة ديلى تلجراف من قرار جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، بالتخلى عن المناظرة غدا الأحد: "على الجميع أن يثبتوا أنهم لا يملكون فقط الرؤية، وإنما الشجاعة والهدوء للتعامل مع الاتحاد الأوروبى ومع حكومة أقلية."

 


بريكست

بوريس جونسون

دومينيك راب

خلافة تيريزا ماى

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