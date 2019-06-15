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وزير العمل السعودى يبحث مع نظرائه بدول "التعاون الخليجى" القضايا المشتركة

السبت، 15 يونيو 2019 04:59 م
وزير العمل السعودى يبحث مع نظرائه بدول "التعاون الخليجى" القضايا المشتركة أحمد بن سليمان الراجحى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى
الرياض /أ ش أ/

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بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت - خلال الاجتماع التنسيقى لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولى المنعقد فى العاصمة السويسرية جنيف.

وعقد الراجحى عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا، ونيبال، وكوريا وباكستان، يُذكر أن وفد المملكة يشارك فى الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولى الذى تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشائها.

 


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