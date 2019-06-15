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وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان استادى القاهرة والسلام قبل كأس الأمم

السبت، 15 يونيو 2019 08:02 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان استادى القاهرة والسلام قبل كأس الأمم استاد القاهرة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفقد وزير التنمية المحلية، اليوم محيط ستادى القاهرة والسلام، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو 2019.

وتابع وزير التنمية المحلية والمحافظ آخر مستجدات الأعمال الإنشائية التى تجرى فى محيط بوابات ستاد القاهرة والطرق المحيطة بها، من أعمال رصف ودهان الأرصفة والتشجير.

وشدد وزير التنمية المحلية، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى كافة المناطق المحيطة باستاد القاهرة على أكمل وجه.
وعقب ذلك توجه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى استاد السلام، حيث تفقدا المنطقة المحيطة للاستاد للاطمئنان على أعمال التطوير، خاصة إصلاح الأرصفة ودهانها، وإزالة أى مخلفات فى المنطقة المحيطة بالاستاد إضافة إلى الانتهاء من أعمال دهانات واجهات العقارات التى المواجهة لأبواب الاستاد.


ستاد القاهره

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كأس الأمم الأفريقية

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