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وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين يناقشون مشكلات أمن الطاقة

السبت، 15 يونيو 2019 08:23 ص
وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين يناقشون مشكلات أمن الطاقة مجموعة العشرين
أ ش أ

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بدأ وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين اليوم،السبت، اجتماعات تستغرق يومين برئاسة وزير الصناعة اليابانى هيروشيج سيكو والبيئة يوشياكي هارادا في بلدة "كارويزاوا"، لمناقشة المشكلات المتعلقة بأمن الطاقة وتلوث المحيطات قبيل انعقاد قمة المجموعة يومي 28 و29 يونيو الجاري.

 

ونقلت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية عن هارادا، خلال اجتماع اليوم، إنه من أجل التعامل مع المشكلات البيئية على المستوى العالمي، فإنه من الهام تحقيق دائرة إيجابية وتوازن بين حماية البيئة ونمو الاقتصاد.

 

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء اليوم الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في خليج عُمان، فضلا عن مناقشة مشكلات تلوث المحيطات والمخلفات البلاستيكية.

 

وأضافت الشبكة أن اليابان تخطط لعرض مقترح يبرز التطورات الناتجة عن الإجراءات التي اتخذتها للحد من المخلفات البلاستيكية، حيث يهدف المقترح إلى تشجيع الدول المشاركة في بذل الجهود التطوعية فيما يخص هذا الصدد.. ومن المقرر أن يصدر الوزراء بيانا مشتركا عقب انتهاء الاجتماعات بينهم غدا الأحد.

 


مجموعة العشرين

الطاقة

البيئة

ناقلات النفط

عمان

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