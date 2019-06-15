هيحافظ على نضارتها.. اعرفى فوائد الماء البارد على بشرتك

كتبت- نورا طارق

يحرص الإنسان على غسل وجهه بالماء عند الاستيقاظ من النوم، حتى ينظف بشرته ويصبح أكثر يقظة وانتباها، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن غسيل الوجه بالماء البارد له فوائد كثيرة وخاصة للمرأة والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia.indiatimes".

فوائد غسيل الوجه بالماء البارد:

-يساعد غسيل الوجه بالماء البارد بإنتظام، فى إبطاء عملية الشيخوخة، وتخفيف الشعور بالتعب والتوتر والإرهاق خاصة بعد يوم طويل من العمل، مما يساعد فى الحفاظ على نضارة البشرة وجعلها تبدو أكثر شبابية وحيوية.





- وبالإضافة إلى ما سبق، يساعد غسيل الوجه بالماء البارد بشكل يومى فى التخلص من الآثار الضارة لأشعة الشمس، حيث تعمل لمياه الباردة على غلق المسام التي تتفتح عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس الضارة.





- ومن ناحية أخرى تعمل المياه الباردة على تجديد خلايا البشرة، وإظهارها أكثر نضارة وحيوية من خلال تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم فى الأوعية الخاصة بالوجه.

- غسل الوجه بالماء البارد بعد الغسل بالماء الساخن، يساعد على غلق مسام البشرة، وبالتالى استرخاء العينين.