نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة سائق شنق نفسة لخلافات زوجية

القليوبية - نيفين طه

صرحت نيابة شبين القناطر بدفن جثة سائق قام بشنق نفسة لخلافات زوجية مع زوجتة، بعد ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا بقيام سائق توك توك بشنق نفسه، بغرض الانتحار فى منزله بشبين القناطر .

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العميدان يحى راضى رئيس مباحث المديرية وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين إن الجثة لشخص يدعى " م م ا" 30 سنه سائق توك توك، وإنه قام بلف كابل كهربى حول رقبته وتعليقه فى سقف المنزل وشنق نفسه لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتركها منزل الزوجيه منذ فترة، فقام بالانتحار للتخلص من حياته، تم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.