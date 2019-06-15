سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة سائق شنق نفسة لخلافات زوجية

السبت، 15 يونيو 2019 11:49 ص
نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة سائق شنق نفسة لخلافات زوجية جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت نيابة شبين القناطر بدفن جثة سائق قام بشنق نفسة لخلافات زوجية مع زوجتة، بعد ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة. 

المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا بقيام سائق توك توك بشنق نفسه، بغرض الانتحار فى منزله بشبين القناطر .

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل العميدان يحى راضى رئيس مباحث المديرية وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين إن الجثة لشخص يدعى " م م ا" 30 سنه سائق توك توك، وإنه قام بلف كابل كهربى حول رقبته وتعليقه فى سقف المنزل وشنق نفسه لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتركها منزل الزوجيه منذ فترة، فقام بالانتحار للتخلص من حياته، تم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 


انتحار سائق توك توك

خلافات زوجية

شبين القناطر

سائق توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة