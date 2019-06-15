نقيب المحامين: اتخذنا إجراءات عدة لتطوير المهنة وتنقية الجداول من الدخلاء

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال لقائه بشباب المحامين بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير المهنة وتنقية جداول النقابة من الدخلاء الذين يحملون "كارنية" النقابة فقط للاستفادة من مميزاته دون ممارسة مهنة المحاماة، مضيفاً أن النقابة خاضت معركة لمنع خريجى التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة، ولاستبعاد غير الممارسين للمهنة من جداول النقابة، مشدداً على ضرورة ظهور المحام بصورة لائقة والابتعاد عن ارتداء الملابس "الممزقة والملتصقة بالجسد والعارية".

جاء ذلك بحضور يحي التوني، أمين صندوق النقابة العامة لمحامين مصر، وفؤاد أحمد، عضو النقابة، وصلاح مقلد، عضو النقابة العامة عن محكمة كفر الشيخ، ومدحت بدوي، نقيب محامين كفر الشيخ، وفراج زعفان، الأمين العام للنقابة، ومحمد فواز أمين صندوق النقابة، وشعبان حماد، وكيل النقابة عن محكمة دسوق، وعماد حامد، وكيل نقابة محامين الغربية، وعدد من المحامين من المحامين والدارسين بمعهد المحاماة في كفر الشيخ

ووجه عاشور، خلال لقاء اليوم السبت، رسالة لشباب المحامين، بأن يضعوا كل ما تعلموه خلال الدراسة بكلية الحقوق جانبا، ويبدأوا بتثقيف أنفسكم من خلال القراءة وتحضير الدراسات العليا، والتعلم من المرافعات والمذكرات القانونية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد يملك مراتب التعلم العليا وأن الجميع يتعلمون يوميا سواء من أساتذتهم أو تلاميذهم أو من اخطائهم.

وقال عاشور، إن القوام الرئيسى لمهنة المحاماة هو الأخلاق والأمانة والشرف للدفاع عن الحق، ومن يتصور غير ذلك فيترك مهنة المحاماة،، كما يشترط في من يتصدى لمهنة المحاماة الثقافة العلمية القانونية والأخلاق.

وأضاف عاشور أن التعديلات الجديدة ستتيح ضمانات أكثر للمحامين تمكنهم من العمل بحرية لأداء رسالتهم فى الدفاع عن الحق،وتمنح المحام حصانة خلال عمله تفوق الحصانة التى يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، و منح النقابة الحق فى تحصيل أاتاعب المحاماة مباشرة، مما يعظم موارد النقابة وسينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للاعضاء.

وقال إن نقابة المحامين تعرضت لأزمة حقيقية تمثلت في حصول بعض الأشخاص على كارنيه محاماة، وفي المقابل لم يمارس المهنة وفي الوقت نفسه يبرزون الكارنيه عند حدوث المشاكل في المشاجرات أو في كمائن شرطية، بغرض الاحتماء وراء المهنة وهذا ما ترفضه النقابة ولا يليق بمن ينتمي للمهنة.

وأكد أن نقابة المحامين خاضت حربا شرسة ضد أصحاب التعليم المفتوح، الذين رغبوا في الانضمام للنقابة،وانتصرت النقابة في غرضها وتم تنقية كشوف المحامين منهم، لأنه لا يصح من سيعمل بمهنة المحاماة أن يكون حاصل على دبلوم أو مؤهل متوسط ويحصل على شهادة من التعليم المفتوح.