سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 11:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل طالبة لمستشفى كفر الزيات بعد إصابتها بإغماء أثناء امتحان "الاستاتيكا"

السبت، 15 يونيو 2019 11:04 ص
نقل طالبة لمستشفى كفر الزيات بعد إصابتها بإغماء أثناء امتحان "الاستاتيكا" سيارة اسعاف - ارشيفية
الغربية- عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت سيارة إسعاف، منذ قليل، طالبة لمستشفى كفر الزيات العام، بعد إصابتها بإغماء أثناء أداء امتحان الاستاتيكا.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إشارة بإصابة طالبة بإغماء أثناء أداء الامتحان بإحدى لجان إدارة كفر الزيات، على الفور انتقلت  سيارة إسعاف وتم نقلها لمستشفى كفر الزيات العام، وتحرير مذكرة لإثبات الواقعة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

فيفا لـ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد ونتمنى لك مزيدا من التألق

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

مش عايز ياكل ومغلبك ..5 نصائح هتساعدك للتعامل مع طفلك

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

فيديو معلوماتى.. فوائد العسل الأبيض للصحة والجمال

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 23 إلى 28 يونيو الجارى

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

المترو يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة على تذاكر واشتراكات مستخدمى الخط الثالث

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

صور.. شاهد اللقطات الأجمل للفضاء خلال عام 2019

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

تعرف على إرشادات الحماية المدنية لتجنب حرائق الماس الكهربائى داخل الشقق

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

السيسى يزور المنتخب الوطنى خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة