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نائب رئيس جامعة طنطا: الوحدات ذات الطابع الخاص تخدم قضايا المجتمع ولا مساس بها

السبت، 15 يونيو 2019 10:07 م
نائب رئيس جامعة طنطا: الوحدات ذات الطابع الخاص تخدم قضايا المجتمع ولا مساس بها جانب من الاجتماع
الغربية - مصطفى عادل

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قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص هى مستقبل الجامعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية فى تنمية الموارد الذاتية بالجامعة.

وأشار  خلال اجتماعه بمديرى الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم وأحمد رشاد أمين عام الجامعة إلى أن هذه الوحدات والمراكز بيت خبرة لخدمة المجتمع وتبنى قضاياه سواء كانت قضايا إنتاجية أو خدمية أو بيئية أو اجتماعية وبشرية.

وأضاف "عتمان" ، إن الجامعة تدعم هذه الوحدات والمراكز من خلال مجموعة ضوابط لحمايتها دون المساس باستقلاليتها وحريتها فى العمل سعياً للنهوض بها وتعظيم الاستفادة منها فى الوصول الى أكبر عائد ممكن.

 

 


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