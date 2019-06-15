سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 05:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الشرب بدمياط: تنظيم قافلة مائية فى كفر البطيخ 19 يونيو المقبل

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص
مياه الشرب بدمياط: تنظيم قافلة مائية فى كفر البطيخ 19 يونيو المقبل مياه الشرب
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه سيتم تنظيم  قافلة مائية بالوحدة المحلية بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس 19، 20 يونيو 2019 الجارى تحت عنوان "النقطه- بتفرق"

وأضاف المهندس محمد عسل فى تصريح لـ "اليوم السابع "، أن القافلة يشارك فيها كل أجهزة الشركة من المعمل المتنقل لآخذ عينات المياه للاطمئنان على جودتها ومسئولى شبكات المياه ومسئولى شبكات الصرف ومسئولى القطاع التجارى، ومشاركة من الجهات الخارجية الأوقاف والإعلام والصحة والسكان والمرأة والبيئة والتربية والتعليم.

وتابع "عسل" أن فعاليات القافلة تتضمن ندوات عن ترشيد استهلاك المياه، وطرق المحافظة عليها، واستقبال شكاوى المواطنين بكل ما يتعلق بالمياه والصرف الصحى والعمل على حلها فى الحال.

 

 

 

 


مياه الشرب

قافلة مائية

كفر البطيخ

التوعية

اخبار دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة