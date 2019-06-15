مياه الشرب بدمياط: تنظيم قافلة مائية فى كفر البطيخ 19 يونيو المقبل

دمياط معتز الشربينى

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه سيتم تنظيم قافلة مائية بالوحدة المحلية بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس 19، 20 يونيو 2019 الجارى تحت عنوان "النقطه- بتفرق"

وأضاف المهندس محمد عسل فى تصريح لـ "اليوم السابع "، أن القافلة يشارك فيها كل أجهزة الشركة من المعمل المتنقل لآخذ عينات المياه للاطمئنان على جودتها ومسئولى شبكات المياه ومسئولى شبكات الصرف ومسئولى القطاع التجارى، ومشاركة من الجهات الخارجية الأوقاف والإعلام والصحة والسكان والمرأة والبيئة والتربية والتعليم.

وتابع "عسل" أن فعاليات القافلة تتضمن ندوات عن ترشيد استهلاك المياه، وطرق المحافظة عليها، واستقبال شكاوى المواطنين بكل ما يتعلق بالمياه والصرف الصحى والعمل على حلها فى الحال.