منى محرز تشارك فى الاجتماع التحضيرى لوزراء الزراعة الأفارقه في كينيا

كتب عز النوبى

تحت رعايه موفوضية الاتحاد الأفريقي و بحضور 8 من وزراء ونواب وزراء للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من مصر وأوغندا وزيمبابوي وزامبيا وغامبيا وبوركينا فاسو وتشاد.



شاركت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية و الداجنة في الاجتماع التحضيري في نيروبي - كينيا للمؤتمر الثالث لوزراء الزراعة بالاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي المقرر عقده في روما ا يوم 21 يونيو 2019.

وذكرت "محرز" انه تم التوافق علي الموضوعات التي سيتم عرضها و مناقشها خلال هذا المؤتمر و هي الموضوعات الخاصة بمحاربة الفقر الغذائي ونقص التغذية والفقر وخلق فرص العمل خاصة للشباب والمرأة في الريف وتوحيد المواصفات الخاصة بالصحة والصحة النباتية وايضا الاهتمام بسلامة الغذاء علي المستوي القومي والاقليمي والدولي ودعم الاتحاد الاوروبي للدول الافريقية لتنفيذ اجندة 2030 للتنمية الزراعية المستدامة.

