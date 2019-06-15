مليشيا الحوثى توسع خروقاتها بتكثيف قصفها لمواقع الجيش اليمنى فى الحديدة

عدن أ ش أ

تواصل مليشيا الحوثى المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية فى مناطق عدة من محافظة الحديدة غرب البلاد، بقصف واستهداف مواقع قوات الجيش اليمنى ومنازل المواطنين بكافة أنواع الأسلحة.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، اليوم السبت، بأن المليشيا قد نفذت قصفا بمختلف أنواع الأسلحة مواقع الجيش اليمنى فى مديرية حيس جنوب المحافظة، كما تعرضت مواقع الجيش فى أطراف المديرية للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وعيار 82 وبقذائف آر بى جى وقذائف B10، واستهدفت بشكل مكثف مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة.

كما قصفت الميلشيا مواقع قوات الجيش اليمنى شرق مديرية الدريهمى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف، وشنت مليشيا الحوثى الإرهابية عمليات قصف واستهداف واسعة على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة.

وفى السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمنى من استعادة آليات عسكرية، وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، من قبضة مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهة عبس بمحافظة حجة شمالى غرب البلاد.

واستعادت قوات الجيش، خلال المعارك الأخيرة التى خاضتها مع مليشيا الحوثي، عربات عسكرية، ومنصات صواريخ متحركة، ومدافع هوزر، وهاون، كما استعادت قوات الجيش فى المنطقة العسكرية الخامسة، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى ذخائر متنوعة.