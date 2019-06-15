سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 11:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مليشيا الحوثى توسع خروقاتها بتكثيف قصفها لمواقع الجيش اليمنى فى الحديدة

السبت، 15 يونيو 2019 10:46 م
مليشيا الحوثى توسع خروقاتها بتكثيف قصفها لمواقع الجيش اليمنى فى الحديدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مليشيا الحوثى المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية فى مناطق عدة من محافظة الحديدة غرب البلاد، بقصف واستهداف مواقع قوات الجيش اليمنى ومنازل المواطنين بكافة أنواع الأسلحة.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، اليوم السبت، بأن المليشيا قد نفذت قصفا بمختلف أنواع الأسلحة مواقع الجيش اليمنى فى مديرية حيس جنوب المحافظة، كما تعرضت مواقع الجيش فى أطراف المديرية للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وعيار 82 وبقذائف آر بى جى وقذائف B10، واستهدفت بشكل مكثف مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة.

كما قصفت الميلشيا مواقع قوات الجيش اليمنى شرق مديرية الدريهمى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف، وشنت مليشيا الحوثى الإرهابية عمليات قصف واستهداف واسعة على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة.

وفى السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمنى من استعادة آليات عسكرية، وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، من قبضة مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهة عبس بمحافظة حجة شمالى غرب البلاد.

واستعادت قوات الجيش، خلال المعارك الأخيرة التى خاضتها مع مليشيا الحوثي، عربات عسكرية، ومنصات صواريخ متحركة، ومدافع هوزر، وهاون، كما استعادت قوات الجيش فى المنطقة العسكرية الخامسة، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى ذخائر متنوعة.

 


مليشيا الحوثى

الجيش اليمنى

الحديدة

اليمن

أخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذت وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة