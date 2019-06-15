مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتل أولوية فى برنامج حزب الشعب النمساوى بالانتخابات

فيينا /أ ش أ/

أكد سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوى – حزب الاكثرية فى كل استطلاعات الرأى – أن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدى لتغير المناخ تمثل أولوية مطلقة فى برنامج الحزب خلال الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى النمسا سبتمبر المقبل .

وقال كورتس فى تصريحات اليوم السبت أن النمسا ستظل جمهورية ديمقراطية وفقا للمادة الاولى من الدستور وأن الازمة الاخيرة سيتم تجاوزها بتعاون كل القوى السياسية فى البلاد.

ووصف كورتس الحكومة السابقة التى كان يرأسها بأن العمل بها كان جيدا وناجحا وأنه من المؤسف أنه تم إنهاء هذه الحكومة الناجحة مبكرا بسبب الحساسية الشديدة فى التعامل مع قضية " ابيزا " والتى تورط فيها حزب الحرية الشريك فى الائتلاف .

ورجح كورتس أنه سيكون هناك تأخير فى العديد من المشاريع التى وافقت عليها الحكومة مؤخرا ومنها الاصلاح الضريبى وذلك بسبب تغير الحكومات فى فترة وجيزة .