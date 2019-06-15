مقتل بطل روسى بطلق نارى فى أمريكا

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل بطل روسيا للتزلج على الثلج باللوح "سنوبورد"، دميتري كولتسوف، يوم 10 يونيو الجاري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحسب ما نشرت وكالة روسي اليوم للانباء .

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن القاتل هو ريت ماكنزي نيلسون، ويبلغ من العمر 30 عاما، واعترف بأنه أطلق النار على البطل الروسي من نافذة السيارة، بعد حوار قصير بينهما وتوفي الرياضي على الفور، كما قتل الجاني نائب عمدة ("شريف المقاطعة") جوزيف سولانو أيضا.

وكان دميتري كولتسوف (31 عاما) يلعب لمنتخب روسيا، وأحرز كأس روسيا، وبطولة البلاد للتزلج على الثلج باللوح.