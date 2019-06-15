سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 04:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل بطل روسى بطلق نارى فى أمريكا

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص
مقتل بطل روسى بطلق نارى فى أمريكا التزلج على الجليد ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل بطل روسيا للتزلج على الثلج باللوح "سنوبورد"، دميتري كولتسوف، يوم 10 يونيو الجاري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية،  بحسب ما نشرت وكالة روسي اليوم للانباء .
 
وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن القاتل هو ريت ماكنزي نيلسون، ويبلغ من العمر 30 عاما، واعترف بأنه أطلق النار على البطل الروسي من نافذة السيارة، بعد حوار قصير بينهما وتوفي الرياضي على الفور، كما قتل الجاني نائب عمدة ("شريف المقاطعة") جوزيف سولانو أيضا.
 
وكان دميتري كولتسوف (31 عاما) يلعب لمنتخب روسيا، وأحرز كأس روسيا، وبطولة البلاد للتزلج على الثلج باللوح.
 

روسيا

الثلج

لوس أنجلوس

دميتري كولتسوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة