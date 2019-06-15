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مش بس خطر على بشرتك.. أضرار التعرض لفترة طويلة للشمس

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 ص
مش بس خطر على بشرتك.. أضرار التعرض لفترة طويلة للشمس اضرار التعرض لفترة طويلة للشمس-أرشيفية
كتبت- نورا طارق

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يتعرض بعض الأشخاص لفترات طويلة لأشعة الشمس، سواء لظروف العمل أو السير أثناء فترة الظهيرة، مما يتسبب فى الإصابة ببعض الأضرار الصحية والتى منها ضربة الشمس، وغيرها والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " unitypoint ".

اضرار التعرض للشمس لفترة طويلة:

- التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية والتى تضر شبكية العين،  وقد تسبب حدوث نتوءات غائمة على طول حافة القرنية، والتي يمكن أن تنمو بعد ذلك فوق القرنية وتمنع الرؤية .

اضرار التعرض للشمس (4)
 

- التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، يتسبب فى حدوث بعض الأعراض مثل صداع الرأس، غثيان، دوخة، ضعف، عطش،التعرق الشديد، وإرتفاع درجة حرارة الجسم، وإنخفاض كمية البول.

- وبالإضافة للأضرار السابق ذكرها، يتسبب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة فى الإصابة بضربة شمس، التى  تتسبب في إرتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة ويمكن أن تصل إلى 106 درجة فهرنهايت في غضون 10 إلى 15 دقيقة، مما يتسبب فى الإصابة بالسكتة الدماغية .

اضرار التعرض للشمس (1)
 

- ويمكن أن يصاب الإنسان بالطفح الجلدي الذى يحدث عندما تحبس قنوات العرق عرقاً تحت الجلد، نتيجة التعرض للطقس الحار لفترة طويلة، والتى ينتج عنها بثور حمراء، وقد يتطور الطفح الجلدي في ثنيات الجلد أو تجاعيد الكوع أو الفخذ أو الرقبة والصدر العلوي، كما يتسبب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس فى الإصابة بسرطان الجلد.


اضرار التعرض لاشعة الشمس

اضرار

اخبار الصحة

التعرض لاشعة الشمس

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