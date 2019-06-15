مدير "رواد 2030": 30 ألف شاب تقدموا للمشروع ووضعنا معايير جادة لاختيارهم

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع "رواد 2030" بوزارة التخطيط، إنه وقت انطلاق المشروع، تقدم نحو 30 ألف شاب وفتاة، لافتة إلى أن الاختيار بينهم للوصول للعدد المطلوب فقط لطلبة المشروع كان فى غاية الصعوبة، لذا تم وضع معايير جادة لاختيارهم بعناية.



مشروع رواد 2030

وأضافت "خليل" فى كلمتها بمؤتمر وحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع رواد 2030، والذى تشهده وزارة التخطيط بالتعاون مع الجامعة الأمريكية اليوم، أن هذا المشروع يعد نواة للتغيير وسبب فى إحداث طفرة مهمة فى المستقبل، خاصة أن ريادة الأعمال أصبحت جزءا هاما من المستقبل.



مشروع رواد 2030

وأشارت مدير المشروع، إلى أن تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية ومساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريع هامة كان الهدف الرئيسى للمشروع منذ إطلاقه، موضحة أن المشروع يشهد اليوم تخرج 100 شاب وفتاة ضمن الدفعة الأولى لطلبة برنامج ومنحة "إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.