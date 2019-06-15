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مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تقتل 825 كلبا ضالا خلال حملات مكبرة

السبت، 15 يونيو 2019 12:24 م
مديرية الطب البيطرى بالمنوفية تقتل 825 كلبا ضالا خلال حملات مكبرة قتل الكلاب - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن إطلاق حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة وخاصة بعد تزايد البلاغات المقدمة من قبل المواطنين.

 

وأكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية أنه تم التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة ومديرية الأمن من أجل العمل على القضاء الكامل على الكلاب الضالة من خلال فرق متخصصة.

 

وأوضح الدكتور صابر حسن سلام مدير المكتب الفنى بالمديرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم القضاء على 825 كلبا ضالا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومراكز الشرطة والطب البيطرى.

 

وشدد سلام، على استمرار الحملة من أجل القضاء الكامل على الكلاب الضالة ومن أجل الوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين.


بيطرى المنوفية

الكلاب الضالة

حملات مكبرة

بلاغات

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