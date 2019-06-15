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محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

السبت، 15 يونيو 2019 11:53 م
محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين ولى العهد السعودى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أن أمن السودان واستقراره يهمنا كثيرًا ومستمرين فى دعم الأشقاء السودانيين.

وأوضح ولى العهد السعودى، خلال حواره لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره، وسنستمر فى موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين فى مختلف المجالات، حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

وفى سياق آخر، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن النظام الإيرانى لم يحترم وجود رئيس الوزراء اليابانى ضيفاً فى طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

وأعرب ولى العهد السعودى، عن فخره الشديد بالمواطن السعودى، الذى أصبح يقود التغيير فى المملكة، قائلا: "فخور بأن المواطن السعودى أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذى تحتويه".

 

 


اليوم السابع بلس

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

الشرق الاوسط

السودان

امن السودان

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