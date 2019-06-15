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محطات فى حياة العالم هانى عازر بعد منحه وسام الاستحقاق بألمانيا

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص
محطات فى حياة العالم هانى عازر بعد منحه وسام الاستحقاق بألمانيا العالم المصرى هانى عازر
كتب محمود راغب

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أبناء مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز لنا فى كل مكان حول العالم، الدكتور المهندس العالمى هانى عازر، القيمة والقامة المصرية العظيمة تمنحه ألمانيا وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.
 

وينشر "اليوم السابع" أهم المحطات فى مسيرة عالمنا المصرى فى نقاط مبسطة كما يلى:
 

1- العالم المصرى هانى عازر ولد سنة 1948 فى طنطا بمحافظة الغربية.

2- ذهب للقاهرة لدراسة الثانوية والتحق بجامعة عين شمس.

3- بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة عين شمس سافر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية فى بوخوم.

4- تدرج فى رحلة علمية ومهنية طويلة إلى أن ترأس فريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين سنة 1994.

5- أصبح بعدها كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات فى أوروبا وهى محطة "ليرتر بانهوف" فى برلين.

6- ارتبط اسمه بمشاريع النقل الكبرى وسكك الحديد على مستوى العالم وحصل على عدة جوائز وتكريمات دولية.

7- شارك فى عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم.

8- اختير ضمن أشهر 50 شخصية فى ألمانيا بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006 التى حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام".

9- كرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2006 بمناسبة افتتاح محطة برلين للقطارات بوسام الجمهورية الألمانية.

10- العالم المصرى هانى عازر هو مستشار رئيس الجمهورية للشئون الهندسية.

11- كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة ما يجرى على أرض مصر من مشروعات وعلى رأسها المشروع القومى لأنفاق قناة السويس.

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هانى عازر

العالم المصرى هانى عازر

مصر تستطيع

مؤسسه مصر تستطيع

المانيا

وسام الاستحقاق

العلماء المصريين

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