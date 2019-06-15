محافظ الإسماعيلية يلتقي بأسرة سمية سالمان فقيدة حادث الإزالة بقرية عين غصين

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة كل من والد وزوج الراحلة سمية سالمان أبنة عزبة أبوعرفية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ومرافقيهم من رموز ومشايخ العائلات بالقرية، الذين حرصوا على زيارة المحافظ بمكتبه لتقديم الشكر على ما أتخذه من اجراءات عاجلة لدعم ومساندة أسرة الفقيدة الراحلة ومشاركتهم فى مصابهم الأليم وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لأسرة الفقيدة التى لقيت مصرعها نتيجة سقوط سور مخالف للقانون ومبنى بدون ترخيص على أرض زراعية وذلك أثناء تنفيذ قرار الإزالة للسور المخالف و المجاور لمنزلها.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء لأسرة الشهيدة وممثلي أهالى قرية عين غصين أنه لن يضيع حق أسرة الفقيدة على الإطلاق مشيرا الى أنه يجرى حاليا التحقيقات القانونية فى الحادث بمعرفة النيابة العامة لمحاسبة المتسببين فى الحادث وفقا لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وحكم القضاء العادل وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعا فى دعم ومساندة أسرة الفقيدة ومساندتهم فى الحصول على حقها كاملا .

وأصدر المحافظ تكليفاته الى أحمد العايدى المستشار الإعلامى للمحافظة بمتابعة تنفيذ مطالب واحتياجات أسرة الفقيدة وأهالي القرية والتى تم عرضها على المحافظ خلال اللقاء وتوفير مسكن ملائم للأسرة وتوظيف زوجها ووالدها بالوحدة المحلية للقرية وصرف معاش شهرى لأنجالها وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كافة احتياجات الأسرة من الأثاث والأجهزة المنزلية .