متحدث الحكومة: انتهاء الإنشاءات الخارجية للمتحف الكبير بنسبة 100%

كتب محسن البديوى

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم افتتاح المتحف المصرى الكبير نهاية العام القادم 2020، حيث سيتضمن 100 ألف قطعة من أندر القطع الأثرية فى العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الهيئة الهندسية تتولى الإشراف على مشروع المتحف الكبير، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخارجية للمتحف بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من التصميمات والتشطيبات الداخلية بنسبة 85 لـ 91%.

وذكر أن خط التسويق بدأت بالفعل فى كل مكاتب السياحة والسفارات المصرية بالخارج، ويتم تهيئة الرأى العام الخارجى بإلقاء الضوء على هذا المتحف.

وأوضح أن مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى وتنظيمها لأمم إفريقيا، أصبحت قبلة إفريقيا سياسيًا ورياضيًا، مضيفًا أن أنظار العالم ستتجه لمصر خلال البطولة الإفريقية.