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ما هو التهاب السحايا فى العمود الفقرى.. وكيف يتم علاجها

السبت، 15 يونيو 2019 09:00 م
ما هو التهاب السحايا فى العمود الفقرى.. وكيف يتم علاجها عمود فقرى - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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تسبب الفيروسات والبكتيريا معظم حالات التهاب السحايا في العمود الفقري، وفي حالات نادرة قد تسبب الفطريات والتفاعلات الكيميائية والأمراض الالتهابية والسرطان والحساسية أيضا التهاب السحايا.
 
 
وتؤكد عيادة "مايو كلينك" أن العدوى الفيروسية تسبب معظم حالات التهاب السحايا في العمود الفقري، والتهاب السحايا الفيروسي عادة ما يكون خفيفًا ويشفى دون علاج، أما التهاب السحايا الجرثومي أكثر حدة ويتطلب العلاج بالمضادات الحيوية. 
 
عمود فقرى
عمود فقرى
 
العقدية الرئوية والنيسرية السحائية هي سلالات البكتيريا التي تسبب المكورات الرئوية والتهاب السحايا بالمكورات السحائية على التوالي، كلاهما يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.
 
 
الأشكال الفطرية لالتهاب السحايا التى تصيب العمود الفقرى هى الأكثر شيوعًا لدى من يعانون من ضعف أجهزة المناعة، ويمكن علاجها بالأدوية المضادة للفطريات. 
 
أما التهاب السحايا الناجم عن أسباب غير معدية، مثل السرطان أو المخدرات ليس معديا، ويعتمد العلاج على السبب وغالبًا ما يتضمن حقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب، وفى كثير من الحالات يتخلص التهاب السحايا غير المعدي من تلقاء نفسه عند إزالة السبب أو إزالته.
 

التهاب السحايا

العمود الفقري

عدوى بكتيرية

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