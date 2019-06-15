لجنة طبية تفحص "فسيخ" غير صالح للاستهلاك بعد ضبطه فى محل بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض "فسيخ" غير صالح للاستهلاك الآدمى ضبط داخل محل "فسخانى" بالوراق، على لجنة طبية لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، لاستكمال التحقيقات.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط " محمود. م " صاحب محل ( فسخاني ) بالوراق، بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة ( فسيخ ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المحل، تم ضبط مالكه، وضبط بحوزته 100 كيلو من الفسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.