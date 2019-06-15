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لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص
لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا جورج وايا
كتب أحمد عرفة

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لاعبون كثر اختاروا بعد اعتزال كرة القدم أن يدخلوا بقوة فى ملعب السياسة، وبعضهم حقق نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال كما حققه فى المجال الكروى، ومع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر يوم 21 يونيو، يستعرض "اليوم السابع" أحد أبرز اللاعبين الذى قرروا الاشتغال بالسياسة بعد اعتزالهم كرة القدم.
 

جورج وايا، اللاعب الليبيرى الذى تحول من أفضل لاعب كرة قدم فى العالم إلى رئيس لدولة ليبيريا، بعد اعتزاله لكرة القدم، حيث بدأ عمله السياسى فى بداية عام 2005.

 

تاريخه الكروى

حصل جورج وايا فى عام 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم فى العالم، وأفضل لاعب فى أوروبا، وأفضل لاعب فى أفريقيا، وكان أحد أبرز لاعبى أيه سى ميلان خلال فترة التسعينيات.

 

تاريخه السياسى

ترشح جورج وايا لرئاسة ليبيريا عام 2005 إلا أنه خسر الانتخابات أمام إلين جونسون سيرليف، ولكن لم ييأس ليترح فى انتخابات الرئاسة الليبيرية فى أكتوبر 2017 وكان فرص فوزه كبيرة للغاية عن المرة السابقة.

 

وفى 26 ديسمبر 2017 انتُخب جورج ويا ليصبح رئيس ليبيريا الخامس والعشرين بعد فوزه على جوزيف بواكاى نائب الرئيس السابق خلال الانتخابات الرئاسية فى ليبيريا 2017. وفاز ويا فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ61.5% من الأصوات مقابل 38.5% لخصمه بواكاي، ويتولى مهامه فى 22 يناير 2018م خلفا للرئيسة إيلين جونسون سيرليف، ليصبح الرئيس الـ25 لليبيريا.


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