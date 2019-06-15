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قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى

السبت، 15 يونيو 2019 10:20 ص
قصة صورة.. قميص الفراعنة هدية لاعبى المنتخب بتوقيعاتهم للرئيس السيسى لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم يهدون الرئيس قميص المنتخب بتوقيعاتهم
كتب ــ محمد الجالى

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أهدى لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم، قميص المنتخب بتوقيعاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته له اليوم باستاد الدفاع الجوى، للشد من أزرهم.
 
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت،  المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى، حيث التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.
 
وشدد الرئيس السيسى على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.
 
من جانبهم، توجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين..
 
 
 

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اليوم السابع بلس

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