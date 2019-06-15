قرعة علنية لتوزيع منافذ بيع شباب الخريجيين بالوادى الجديد.. غدا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن اجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على منفذ بيع بديوان عام مركز الداخلة غداً الاحد الموافق 16/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة انه يجب على جميع المتقدمين للحصول على منفذ بيع والمنطبقة عليهم الشروط الحضور في الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية وفقا للجداول المعلنة بأسماء المنتفعين من شباب الخريجين بالمركز.

وأضاف إبراهيم أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات منافذ بيع لشباب الخريجين ضمن خطة رئاسة المركز بالتعاون الجهات المختصة والتي تم الاعلان عن شروطها مسبقا وتم فحص الطلبات الخاصة بالمتقدمين تمهيدا لإجراء القرعة العلنية غدا الأحد.

وفي سياق متصل اكد إبراهيم علي ضرورة الانتهاء من سداد رسوم تقنين اراضى وضع اليد للمنتفعين الذين لم يقوموا نسبة ال 25% من ثمن الأرض ، والالتزام بسرعة التوجه لمركز الداخلة خلال اسبوع لسداد الرسوم تفاديا لموجة الازالة رقم 13 خلال ايام.