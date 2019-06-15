فيديو وصور.. حريديم ضد إسرائيل.. يهود يشاركون فى عُرس فلسطينى بالضفة

كتب- هاشم الفخرانى

أعربت مجموعة من اليهود المتشددين " الحريديم" عن رفضهم للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين،وقامت مجموعة منهم بالمشاركة فى عُرس فلسطينى بالضفة الغربية مساء أمس الجمعة .



الحريديم

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحريديم شاركوا فى عُرس أحد القيادات الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية ، للتعبير عن مشاركتهم فى فرحتهم.



الحريديم

تجدر الإشارة إلى أن الحريديم هى جماعة دينية متشددة فى إسرائيل وتتبع هذا الفكر المتطرف مجموعة من الأحزاب الدينية مثل " يهوديت هنوراة- شاس- اليمين الجديد".