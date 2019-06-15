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فيديو وصور.. حريديم ضد إسرائيل.. يهود يشاركون فى عُرس فلسطينى بالضفة

السبت، 15 يونيو 2019 04:46 م
فيديو وصور.. حريديم ضد إسرائيل.. يهود يشاركون فى عُرس فلسطينى بالضفة العرس الفلسطينى
كتب- هاشم الفخرانى

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أعربت مجموعة من اليهود المتشددين " الحريديم" عن رفضهم للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين،وقامت مجموعة منهم بالمشاركة فى عُرس فلسطينى بالضفة الغربية مساء أمس الجمعة .

 

الحريديم
الحريديم

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحريديم شاركوا فى عُرس أحد القيادات الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية ، للتعبير عن مشاركتهم فى فرحتهم.

 

الحريديم
الحريديم

 

تجدر الإشارة إلى أن الحريديم هى جماعة دينية متشددة فى إسرائيل وتتبع هذا الفكر المتطرف مجموعة من الأحزاب الدينية مثل " يهوديت هنوراة- شاس- اليمين الجديد".

 

 


اسرائيل

حريديم

تل ابيب

فلسطين

الضفة الغربية

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