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فيديو.. أول مطربة أوبرالية سعودية تغنى النشيد الوطنى للمملكة

السبت، 15 يونيو 2019 10:44 م
فيديو.. أول مطربة أوبرالية سعودية تغنى النشيد الوطنى للمملكة المطربة السعودية سوسن البهيتى
كتب هاشم الفخرانى

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أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتى، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة.

 

وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

 

 

ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لـ سوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني.

 

وتشهد المملكة حالة من الانفتاح منذ تولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد، وتمثّل ذلك في السماح للمرأة بالقيادة، وافتتاح دور السينما والمسارح في المدن الكبرى بالمملكة، وإقامة الفعاليات الترفيهية والغنائية.


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